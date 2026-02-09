NBS: Nastavljen rast štednje u drugoj polovini 2025, isplativija štednja u dinarima

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
NBS: Nastavljen rast štednje u drugoj polovini 2025, isplativija štednja u dinarima
Rast štednje stanovništva je nastavljen i u drugoj polovini 2025. godine, kada je dinarska štednja povećana za 10,4 milijarde dinara, odnosno za 5,3 odsto i krajem decembra je iznosila 206,2 milijarde dinara, saopštila je danas Narodna banka Srbije (NBS) i navela da je u istom periodu porasla i devizna štednja i to za 459,5 miliona evra ili 2,9 odsto i dostigla nivo od 16,2 milijarde evra na kraju 2025. Posmatrano na nivou godine, dinarska štednja je povećana za
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

NBS: U drugoj polovini 2025. porasle i dinarska i devizna štednja

NBS: U drugoj polovini 2025. porasle i dinarska i devizna štednja

Ekapija pre 12 minuta
NBS: Više se isplati štednja u dinarima

NBS: Više se isplati štednja u dinarima

Forbes pre 32 minuta
Analiza NBS: Na štednji u dinarima 206 milijardi, prosečan iznos po računu - 189.000 dinara

Analiza NBS: Na štednji u dinarima 206 milijardi, prosečan iznos po računu - 189.000 dinara

N1 Info pre 16 minuta
Javni dug Vranja preko 10 miliona evra

Javni dug Vranja preko 10 miliona evra

Vranje news pre 42 minuta
Da li se više isplati štednja u dinarima ili u devizama? Istraživanje NBS otklonilo sve dileme

Da li se više isplati štednja u dinarima ili u devizama? Istraživanje NBS otklonilo sve dileme

Kurir pre 32 minuta
Već 13 godina je isplativije štedeti u dinarima! Nastavljen rast u drugoj polovini 2025. godine

Već 13 godina je isplativije štedeti u dinarima! Nastavljen rast u drugoj polovini 2025. godine

Blic pre 1 sat
Zaboravite na evre: Oglasila se NBS, pogledajte koliko biste više para imali da ste štedeli u ovoj valuti

Zaboravite na evre: Oglasila se NBS, pogledajte koliko biste više para imali da ste štedeli u ovoj valuti

Mondo pre 16 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

NBSNarodna BankaNarodna Banka SrbijeDevizna štednjadinardevizeštednja

Ekonomija, najnovije vesti »

Kolike su šanse da Delez dobije Srbiju na arbitraži: Vlasnik Maksija tvrdi da su zbog marži izgubljene stotine radnih mesta

Kolike su šanse da Delez dobije Srbiju na arbitraži: Vlasnik Maksija tvrdi da su zbog marži izgubljene stotine radnih mesta

Nova ekonomija pre 12 minuta
Promet na Beogradskoj berzi 10,36 miliona dinara, indeksi u padu

Promet na Beogradskoj berzi 10,36 miliona dinara, indeksi u padu

RTV pre 7 minuta
Ukrajina bi mogla dobiti moćne rakete Meteor: Šta bi to značilo za ratno vazduhoplovstvo Kijeva?

Ukrajina bi mogla dobiti moćne rakete Meteor: Šta bi to značilo za ratno vazduhoplovstvo Kijeva?

Aero.rs pre 12 minuta
Ko želi da zatvori račun u banci, ovo mora da zna: Procedura je prosta, ali evo gde mogu da iskrsnu problemi

Ko želi da zatvori račun u banci, ovo mora da zna: Procedura je prosta, ali evo gde mogu da iskrsnu problemi

Kurir pre 12 minuta
Vučić: Prva rešenja za „Svoj na svome“ krajem februara ili početkom marta

Vučić: Prva rešenja za „Svoj na svome“ krajem februara ili početkom marta

Nedeljnik pre 12 minuta