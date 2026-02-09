Proizvođači mleka najavili protest i blokadu Ibarske magistrale u sredu

Forbes pre 1 sat  |  Agencije
Proizvođači mleka najavili protest i blokadu Ibarske magistrale u sredu

Proizvođači mleka iz okoline Čačka i Kraljeva najavili su danas da će u sredu, 11. februara, održati protest i dvočasovnu blokadu Ibarske magistrale u mestu Mrčajevci kod Čačka, zbog pada otkupne cene mleka, što je, pema njihovoj oceni, uslovilo da pojedine mlekare prestanu sa otkupom, a proizvođače prinudilo da prosipaju mleko.

Protest će početi u centru Mrčajevaca kod Čačka, a nastaviće se blokadom Ibarske magistrale od 13 do 15 časova. Proizvođači mleka su najavili da će Ibarsku magistralu blokirati traktorima. Mlekari od Vlade Srbije zahtevaju zaštitu domaćeg tržišta mleka i mesa, uvodjenje prelevmana, antidamping mere na sve proizvode koji ugrožavaju domaću poljoprivrednu proizvodnju, kontrolu uvoza i uvođenje kvota na uvoz. Oni traže i vraćanje cene mleka i mesa na nivo pre
Otvori na forbes.n1info.rs

Povezane vesti »

Poljoprivrednici u sredu blokiraju Ibarsku magistralu, traže zaštitu domaćeg mleka i mesa

Poljoprivrednici u sredu blokiraju Ibarsku magistralu, traže zaštitu domaćeg mleka i mesa

Insajder pre 7 minuta
Proizvođači mleka za sredu najavili blokadu puta Kragujevac-Knić i prosipanje nekoliko tona mleka

Proizvođači mleka za sredu najavili blokadu puta Kragujevac-Knić i prosipanje nekoliko tona mleka

N1 Info pre 12 minuta
Proizvođači mleka iz Čačka i Kraljeva najavili protest i blokadu Ibarske magistrale u Mrčajevcima

Proizvođači mleka iz Čačka i Kraljeva najavili protest i blokadu Ibarske magistrale u Mrčajevcima

Morava info pre 2 minuta
Proizvođači mleka najavili protest i blokadu Ibarske magistrale u sredu

Proizvođači mleka najavili protest i blokadu Ibarske magistrale u sredu

Nova ekonomija pre 42 minuta
Proizvođači mleka najavili protest i blokadu Ibarske magistrale u sredu

Proizvođači mleka najavili protest i blokadu Ibarske magistrale u sredu

Serbian News Media pre 27 minuta
Proizvođači mleka najavili protest i blokadu Ibarske magistrale u sredu

Proizvođači mleka najavili protest i blokadu Ibarske magistrale u sredu

NIN pre 27 minuta
Proizvođači mleka iz okoline Čačka i Kraljeva najavili za sredu blokadu Ibarske magistrale

Proizvođači mleka iz okoline Čačka i Kraljeva najavili za sredu blokadu Ibarske magistrale

Radio 021 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ČačakVlada SrbijeKraljevoIbarska magistralaMleko

Regioni, najnovije vesti »

Poljoprivrednici u sredu blokiraju Ibarsku magistralu, traže zaštitu domaćeg mleka i mesa

Poljoprivrednici u sredu blokiraju Ibarsku magistralu, traže zaštitu domaćeg mleka i mesa

Insajder pre 7 minuta
Proizvođači mleka za sredu najavili blokadu puta Kragujevac-Knić i prosipanje nekoliko tona mleka

Proizvođači mleka za sredu najavili blokadu puta Kragujevac-Knić i prosipanje nekoliko tona mleka

N1 Info pre 12 minuta
Aleksić: Kada bude raspisan konkurs biće otvorena mogućnost prijavljivanja preko E-vrtića

Aleksić: Kada bude raspisan konkurs biće otvorena mogućnost prijavljivanja preko E-vrtića

Glas Šumadije pre 12 minuta
Tijana Bogićević 13. februara pred borskom publikom

Tijana Bogićević 13. februara pred borskom publikom

Ist media pre 7 minuta
“Svi smo mi deca”: Aleksandar Janjušević oduševio pirotske osnovce

“Svi smo mi deca”: Aleksandar Janjušević oduševio pirotske osnovce

Pirotske vesti pre 7 minuta