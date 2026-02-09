Sihoksi su šampioni Superboula, ali njihova vlasnica neće zaraditi ni dolar od velike pobede

Džodi Alen jedva je uspevala da obuzda uzbuđenje u nedelju uveče, više puta uzvikujući „Hajde!“ sa bine na terenu nakon što su njeni Sijetl Sihoksi ubedljivo savladali Nju Ingland Petriotse rezultatom 29:13 u Superboulu LX. „Ovo je zaista bila magična sezona.

Od prve utakmice pa sve do večerašnjeg finala ovde u Santa Klari“, rekla je 67-godišnja predsednica kluba. Nadglasala je huk razdragane mase navijača Sijetla na stadionu Livajs u Kaliforniji. I dok je osvajanje šampionske titule samo po sebi više nego dovoljan razlog za slavlje, Alen je imala i dodatni ulog. To bi mogla da bude prva i jedina prilika da podigne Lombardijev pehar. To nema veze sa izgledima Sijetla na terenu. Nakon što su u regularnoj sezoni