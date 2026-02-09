Ponoš: Vučiću se omakla istina da su do sada krali izbore, a spremaju se za izbornu krađu veka

General Zdravko Ponoš, predsednik Srbija centra (SRCE), izjavio je za Danas da se Vučiću u pitanju, koje je postavio opoziciji, šta će da „uradi u izbornoj noći kada SNS izađe sa tačnim rezultatima“, omakla i jedna istina, a to je da priznaje da su do sada krali izbore.

Namera da pokrade i naredne izbore očigledna je iz načina na koji pakuje ambijent za naredne izbore. Tome služi frljavi Zakon o jedinstvenom biračkom spisku. Tome služi opstrukcija izbora članova Saveta REM, tome služe pritisci na pravosuđe i medije i sva neotklanjanja primedbi ODIHR, naglasio je Ponoš i dodao da, s obzirom na crnilo u koje je režim zavio zemlju, da bi krađa na narednim izborima bila pobednička morala bi da bude krađa veka. Oni se za to spremaju i