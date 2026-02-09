Od narednog vikenda nova poskupljenja: Povećavaju akcize na benzin, kafu, alkohol

Vlada Srbije objavila je nove iznose akciza na derivate nafte, alkoholna pića, kafu i duvanske prerađevine, usklađene sa prošlogodišnjom inflacijom, objavljeno je u najnovijem Službenom glasniku.

Prema tabeli koja će će se primenjivati od 15. februara 2026. godine, akciza na bezolovni benzin povećaće se za dva dinara, na 72 dinara po litru, isto koliko i na gasna ulja, za koje će se ubuduće naplaćivati 74,04 dinara po litru, prenosi Nova ekonomija. Akciza na tečni naftni gas skače za nešto manje od dva dinara, pa će dostići 56,23 dinara po kilogramu, dok će litar olovnog benzina zbog ovog poreza biti skuplja za dinar i po nego prošle godine (ukupno 76,55