Svoj na svome: U Nišu podneto 45.000 zahteva za upis prava svojine

Gradski portal 018 pre 4 sati  |  redakcija GP018
Svoj na svome: U Nišu podneto 45.000 zahteva za upis prava svojine

Prema rečima gradskog većnika Ivana Grmuše, svi zahtevi u Nišu biće obrađeni u narednih 60 dana.

On dodaje da je završen zoning plan za teritoriju grada Niša, na osnovu kog će se utvrditi da li se objekat, za koji je zahtev podnet, nalazi na javnog površini ili javnoj saobraćajnici. „Na osnovu tog zoning plana i uvidom u dokumentaciju, koju su dostavili, brzo možete da donese rešenje i nakon toga, preko reda, kako je zakonom navedeno, upišete pravo svojine na svom objektu”, pojašnjava Grmuša. Na teritoriji Srbije podneto je preko 2,3 miliona zahteva, a prva
