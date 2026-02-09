Andrej Žakelj posle Zvezde: „Nemam šta da zamerim igračima, borili su se, dali maksimum!“

Hot sport pre 10 minuta
Andrej Žakelj posle Zvezde: „Nemam šta da zamerim igračima, borili su se, dali maksimum!“

Svestan je da su morali mnogo bolje da odigraju! U okviru 18. kola ABA lige, Budućnost je u Morači dočekala Crvenu zvezdu.

Slavili su gosti iz Beograda – 93:80. Nakon utakmice, trener domaćih, Andrej Žakelj je rekao: „Prvo, čestitke gostima na pobedi, čestitke našim navijačima, ljudima što su došli, atmosfera je bila vrhunska, svaka im čast i lepo je igrati ispred takve publike. Mislim da smo krenuli kako smo hteli, malo mekše u odbrani, imali smo male probleme sa pik-en-rolom i jedan na jedan, mislim da smo energijom sve to u napadu ispravili i onda, normalno, sledi vam malo pad,
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Ubedljiva pobeda Crvene zvezde u Morači: Uspešan kraj prve faze ABA lige

Ubedljiva pobeda Crvene zvezde u Morači: Uspešan kraj prve faze ABA lige

Euronews pre 15 minuta
Partizan ispred Zvezde - i kako sad?

Partizan ispred Zvezde - i kako sad?

B92 pre 26 minuta
Ovako izgleda tabela ABA lige posle pobeda Zvezde i Partizana: Počela druga faza, evo kakvo je stanje u njoj!

Ovako izgleda tabela ABA lige posle pobeda Zvezde i Partizana: Počela druga faza, evo kakvo je stanje u njoj!

Telegraf pre 35 minuta
Obradović: Našli smo snage i odigrali kvalitetno, ovaj sistem takmičenja je naporan

Obradović: Našli smo snage i odigrali kvalitetno, ovaj sistem takmičenja je naporan

RTS pre 1 sat
Saša Obradović zadovoljan: Posebno je hvalio jednog igrača – „Za mene je prijatno iznenađenje!“

Saša Obradović zadovoljan: Posebno je hvalio jednog igrača – „Za mene je prijatno iznenađenje!“

Hot sport pre 1 sat
Obradović: Našli smo snage i odigrali kvalitetno, ovaj sistem takmičenja je naporan

Obradović: Našli smo snage i odigrali kvalitetno, ovaj sistem takmičenja je naporan

Euronews pre 1 sat
Žakelj posle poraza od Zvezde: Trener Podgoričana zna šta je prelomilo utakmicu...

Žakelj posle poraza od Zvezde: Trener Podgoričana zna šta je prelomilo utakmicu...

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaABA liga

Sport, najnovije vesti »

Simultanka Vašingtona za važnu pobedu Partizana pred Top 8 ABA lige

Simultanka Vašingtona za važnu pobedu Partizana pred Top 8 ABA lige

Danas pre 36 minuta
(VIDEO) Saša Obradović posebno istakao jednog igrača svog tima, nakon pobede protiv Budućnosti

(VIDEO) Saša Obradović posebno istakao jednog igrača svog tima, nakon pobede protiv Budućnosti

Danas pre 1 sat
Srpski sportisti u utorak počinju učešće na Zimskim olimpijskim igrama

Srpski sportisti u utorak počinju učešće na Zimskim olimpijskim igrama

Danas pre 1 sat
Poznati teniski novinar tvrdi da se Serena Vilijams vraća iz penzije

Poznati teniski novinar tvrdi da se Serena Vilijams vraća iz penzije

Danas pre 56 minuta
Zvezda slomila otpor Budućnosti u poslednjoj četvrtini i slavila na gostovanju u Podgorici (VIDEO)

Zvezda slomila otpor Budućnosti u poslednjoj četvrtini i slavila na gostovanju u Podgorici (VIDEO)

Danas pre 2 sata