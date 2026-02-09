Arijan Lakić živi svoje snove: „Zašto ne bih dao sve od sebe tim ljudima koji stvarno izdvajaju vreme za mene!“

Arijan Lakić živi svoje snove: „Zašto ne bih dao sve od sebe tim ljudima koji stvarno izdvajaju vreme za mene!“

Ostvario je sjajnu konekciju sa navijačima! Navijači Partizana obožavaju Arijana Lakića i smatraju ga kapitenom ove generacije ‘crno-belih’.

On je takav status zaradio požrtvovanošću na terenu, a ponekad se čini da je baš to sve što navijači traže. „Imati takvu navijačku podršku, da ljudi navijaju za vas i kad je minus 40 i kad je plus 20 protiv Panatinaikosa, stvarno je jedinstveno. Kao što kažem, ja sam sanjao sve ovo, a sad to živim. Pa zašto onda ne bih živeo punim plućima? Zašto ne bih dao sve od sebe tim ljudima koji stvarno izdvajaju vreme za mene, za nas, za celu ekipu, dolaze, navijaju i daju
Budućnost - Crvena zvezda, uživo: Crveno-beli idu po duplu pobedu protiv lidera tabele

Budućnost - Crvena zvezda: Veliki derbi u Podgorici, crveno-beli u paklu Morače!

UŽIVO Zvezda u "Morači" - poslednje kolo grupne faze ABA lige

Saopštenje Budućnosti pred derbi sa Zvezdom - Evo šta je strogo zabranjeno večeras!

Musa: "Penjaroja ne može da se poredi sa Željkom, ali... Zvezda je za F4!"

ABA: Dva velika derbija u poslednjem kolu grupne faze!

Budućnost se oglasila pred derbi sa Zvezdom: Podgoričani naveli šta je najstrože zabranjeno u Morači!

Zvezda poslala skupo plaćenog stranca na pozajmicu

I to smo dočekali: Kažnjene sudije iz ABA lige!

Predstavljen špansko-srpski fudbalski rečnik: Direktor ACG, gospodin Nebojša Žugić, ističe značaj sporta, jezika i kulture za decu!

Vraća se Serena!

Golgeterski biser u crvenom: Borovina novo lice Radničkog 1923

