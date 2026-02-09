Arijan Lakić živi svoje snove: „Zašto ne bih dao sve od sebe tim ljudima koji stvarno izdvajaju vreme za mene!“

Ostvario je sjajnu konekciju sa navijačima! Navijači Partizana obožavaju Arijana Lakića i smatraju ga kapitenom ove generacije ‘crno-belih’.

On je takav status zaradio požrtvovanošću na terenu, a ponekad se čini da je baš to sve što navijači traže. „Imati takvu navijačku podršku, da ljudi navijaju za vas i kad je minus 40 i kad je plus 20 protiv Panatinaikosa, stvarno je jedinstveno. Kao što kažem, ja sam sanjao sve ovo, a sad to živim. Pa zašto onda ne bih živeo punim plućima? Zašto ne bih dao sve od sebe tim ljudima koji stvarno izdvajaju vreme za mene, za nas, za celu ekipu, dolaze, navijaju i daju