Vučić zamolio prijatelje i kolege: Ne izjašnjavajte se o tome da bi trebalo da budem premijer

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zamolio je danas sve prijatelje i kolege da ne govore da bi on trebalo da bude premijer, iako ne odbacuje tu mogućnost.

"Molim sve ljude, moje prijatelje i kolege da se ne izjašnjavaju o tome da bi trebalo da budem premijer Srbije", rekao je Vučić i dodao da u ovom trenutku ne želi da kaže "ne" na tu mogućnost, ali ne bi želeo da neki posao obavlja bez energije, entuzijazma i snage. "Možete svašta da mi zamerite, milion grešaka, možete da me mrzite ili volite, ali ne možete da lažete da nisam bio vredan, marljiv i da nisam radio", rekao je Vučić novinarima u Generalnom sekretarijatu