Čudesni Ilija očarao Đokovića! Novak u neverici posmatrao nastup čudesnog Amerikanca - skočio sa stolice i uhvatio se za glavu nakon nestvarnog salta (video)

Ilija Malinjin, po mnogima najbolji klizač današnjice, svojim impresivnim nastupom na Zimskim olimpijskim igrama očarao je najboljeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića.

Sjedinjene Američke Države osvojile su olimpijsko zlato u ekipnom takmičenju u umetničkom klizanju, a najzaslužniji za veliki uspeh bio je upravo Malinjin. SAD i Japan bili su izjednačeni po bodovima sve do nastupa čudesnog Malinjina, koji je svojom svojim neverovatnim performansom očarao čitav svet i doneo zlato Americi. Njegov impresivan nastup uživo je pratio i najbolji teniser sveta Novak Đoković, a uz njega je bila i supruga Jelena. U nekoliko navrata