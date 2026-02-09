Čudesni Ilija očarao Đokovića! Novak u neverici posmatrao nastup čudesnog Amerikanca - skočio sa stolice i uhvatio se za glavu nakon nestvarnog salta (video)

Kurir pre 37 minuta
Čudesni Ilija očarao Đokovića! Novak u neverici posmatrao nastup čudesnog Amerikanca - skočio sa stolice i uhvatio se za glavu…

Ilija Malinjin, po mnogima najbolji klizač današnjice, svojim impresivnim nastupom na Zimskim olimpijskim igrama očarao je najboljeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića.

Sjedinjene Američke Države osvojile su olimpijsko zlato u ekipnom takmičenju u umetničkom klizanju, a najzaslužniji za veliki uspeh bio je upravo Malinjin. SAD i Japan bili su izjednačeni po bodovima sve do nastupa čudesnog Malinjina, koji je svojom svojim neverovatnim performansom očarao čitav svet i doneo zlato Americi. Njegov impresivan nastup uživo je pratio i najbolji teniser sveta Novak Đoković, a uz njega je bila i supruga Jelena. U nekoliko navrata
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

"Čuo sam da se Novak hvatao za glavu": Javio se mađioničar na klizaljkama, apsolutno je oduševljen

"Čuo sam da se Novak hvatao za glavu": Javio se mađioničar na klizaljkama, apsolutno je oduševljen

Mondo pre 6 minuta
Svetsko čudo vuče rusko poreklo! Ko je nestvarni Ilija koji je raspametio Novaka Đokovića i čitavu planetu?

Svetsko čudo vuče rusko poreklo! Ko je nestvarni Ilija koji je raspametio Novaka Đokovića i čitavu planetu?

Kurir pre 12 minuta
(Video) Novak u neverici! Oduševio ga mladi Amerikanac, a reakcija Đokovića obišla svet

(Video) Novak u neverici! Oduševio ga mladi Amerikanac, a reakcija Đokovića obišla svet

Dnevnik pre 22 minuta
Oglasio se klizač zbog kojeg se Novak Đoković hvatao za glavu na ZOI, pa iznenadio: "Video sam..."

Oglasio se klizač zbog kojeg se Novak Đoković hvatao za glavu na ZOI, pa iznenadio: "Video sam..."

Telegraf pre 17 minuta
Novak Đoković se dugo držao za glavu posle spektakularnog poteza na Olimpijskim igrama (VIDEO)

Novak Đoković se dugo držao za glavu posle spektakularnog poteza na Olimpijskim igrama (VIDEO)

Danas pre 1 sat
Kako je jedan klizač bacio u trans Đokovića? Novakova reakcija obišla svet

Kako je jedan klizač bacio u trans Đokovića? Novakova reakcija obišla svet

Euronews pre 1 sat
Neviđeno! Ilija izveo potez koji je bio zabranjen 50 godina: Magija na ledu koja je opasna po život! Pogledajte čudo sa…

Neviđeno! Ilija izveo potez koji je bio zabranjen 50 godina: Magija na ledu koja je opasna po život! Pogledajte čudo sa Olimpijskih igara (video)

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićOlimpijske igreJapanUmetničko klizanjezimske olimpijske igre

Sport, najnovije vesti »

Đoković zadržao treće mesto na ATP listi

Đoković zadržao treće mesto na ATP listi

Serbian News Media pre 31 minuta
Tramp kritikovao nastup Bed Banija na Superboulu: "Apsolutno užasan, jedan od najgorih ikada"

Tramp kritikovao nastup Bed Banija na Superboulu: "Apsolutno užasan, jedan od najgorih ikada"

N1 Info pre 17 minuta
Košarkaši niškog „Sremca“ i dve ekipe „Ratka Vukićevića“ idu na državno prvenstvo

Košarkaši niškog „Sremca“ i dve ekipe „Ratka Vukićevića“ idu na državno prvenstvo

Južne vesti pre 7 minuta
INTERVJU - Arijan Lakić, sada i ovde: "Živim svoj san, pa zašto da ga ne živim punim plućima?"

INTERVJU - Arijan Lakić, sada i ovde: "Živim svoj san, pa zašto da ga ne živim punim plućima?"

Sportske.net pre 36 minuta
Tramp pobesneo zbog Superbola

Tramp pobesneo zbog Superbola

Vesti online pre 37 minuta