Lindzi Von je heroina! Nevena Ignjatović: Potpuno je razumem, i ja sam skijala s povređenim ligamentom kolena na ZOI u Pekingu!…

Strašan pad legendarne američke skijašice Lindzi Von uznemirio je celu planetu, velika šampionka neslavno je završila nastup na Olimpijskom igrama u Kortini d'Ampeco i tako ostala bez sna - da u 41. godini osvoji još jednu olimpijsku medalju.

Lindzi je nedavno u Kran-Montani povredila levo koleno, i to nije bilo bezazleno, pokidala je ukršteni ligament, što se smatra jednom od najtežih sportskih povreda. Takmičarsko skijanje na najvišem nivou zahteva ekstreman napor i pripremljenost, pa se njena odluka da po svaku cenu nastupi u omiljenoj disciplini graničila s ludošću. Naša najbolja skijašica svih vremena, sada predsednica Skijaškog saveza Srbije Nevena Ignjatović, odlično poznaje Vonovu, nekoliko puta