"On vređa Ameriku!" Tramp oštro opleo po nastupu Bed Banija o kom bruji ceo svet! Reper na udaru kritika zbog ovoga

Predsednik SAD Donald Tramp je u nedelju u objavi na društvenim mrežama osudio nastup Bed Banija na poluvremenu Superboula LX, nazvavši ga „apsolutno užasnim, jednim od najgorih ikada“.

Tramp je nastup nazvao „šamarom našoj zemlji“ i dodao da u njemu nema ničeg inspirativnog: „To nema smisla, vređa veličinu Amerike i ne predstavlja naše standarde uspeha, kreativnosti ili izvrsnosti. Niko ne razume ni reč koju ovaj čovek govori, a ples je odvratan, posebno za malu decu koja gledaju iz svih krajeva SAD i celog sveta“ Portorikanski umetnik Bed Bani izaziva pometnju otkako je potvrđeno da će nastupiti na Superboulu prošle godine. Muzičar, dobitnik