Narodna banka Srbije objavila kurs evra za 9. februar: Menjačnice prodaju valute po ovim vrednostima

Mondo pre 1 sat  |  Uroš Matejić
Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,3716 dinara, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru neznatno je promenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,3 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u petak bio je jači za 0,2 odsto i iznosio je 99,2824 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru viši je za 1,4 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 13,6 odsto, a od početka godine za 0,6 odsto. BONUS VIDEO:
