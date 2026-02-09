Očekuje nas zahlađenje sa snegom u većem delu Srbije, a onda nagla promena: Prognoza Čubrila do kraja nedelje

Mondo pre 2 sata
Očekuje nas zahlađenje sa snegom u većem delu Srbije, a onda nagla promena: Prognoza Čubrila do kraja nedelje

Promenljivo i nestabilno vreme obeležiće naredni period u Srbiji i regionu.

Tokom dana očekuje se postepeno naoblačenje uz jačanje hladne košave, dok su posle podne i tokom noći ponegde moguće padavine, uglavnom u vidu susnežice i snega. Obilniji sneg prognozira se na planinama istočne Srbije, gde su uz olujnu košavu moguće i snežne vejavice, navodi meteorilog-amater Marko Čubrilo. Hladan vazduh će sa severoistoka preko Vlaške nizije priticati ka našem području, dok će istovremeno slab ciklon nad Jonskim morem uticati na vremenske prilike
