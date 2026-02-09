"Roditeljima nisu rekli da im je dete preminulo": Devojčica preminula u Čačku posle operacije krajnika, progovorio rođak

Mondo pre 1 sat  |  Aleksandar Blagić
"Roditeljima nisu rekli da im je dete preminulo": Devojčica preminula u Čačku posle operacije krajnika, progovorio rođak

U Čačku je preminula E.S. (4) nakon operacije trećeg krajnika prošle nedelje, a za "Kurir" se oglasio rođak porodice.

Devojčica je zbog komplikacija prevezena hitno u Beograd na Institut za majku i dete gde je nažalost preminula. "Roditeljima nije saopšteno šta se dogodilo, tokom operacije koja je za njih trebalo da bude rutinska. Niko im nije rekao ni gde je dete preminulo, u Čačku u sanitetu ili Beogradu, gde je hitno prebačena", kazao je rođak porodice. Večeras u 18 časova je skup građana ispred Opšte bolnice u Čačku, porodica i stanovnici Čačka traže odgovore od lekara u
