Voz udario u kombi, ima mrtvih: Stravični prizori kod Čačka, vozilo prepolovljeno na pruzi (foto)

Mondo pre 6 sati  |  Mihajlo Sfera
Voz udario u kombi, ima mrtvih: Stravični prizori kod Čačka, vozilo prepolovljeno na pruzi (foto)

Jutros u 9 časova došlo je do teške nesreće na pruzi Zablaće – Čačak, kada su se na putnom prelazu sudarili voz i kombi vozilo.

Muškarac (40) koji je bio za volanom kombi vozila kada je na njega naleteo voz, preminuo je od težine zadobijenih povreda u čačanskoj bolnici. "Prizori na licu mesta su jezivi, kombi je prepolovljen. Muškarac je bio živ, ekipa Hitne pomoći ga je izvukla iz olupine, ali je preminuo od težine zadobijenih povreda", kaže za RINU jedan od meštana koji se našao na licu mesta. Do nesreće je došlo na obeleženom pružnom prelazu, a tačan uzrok koji je doveo do tragedije biće
