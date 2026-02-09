Bokić: Priča da je policija dva i po meseca tragala za napadačem na ekipu N1 je smešna

Priča da je policija dva i po meseca tragala za napadačem na ekipu N1 televizije kod tzv.

Ćacilenda je zaista smešna, ocenjuje novinar Uglješa Bokić, koji je ranije bio zaposlen u MUP-u. Mišljenja je da se čekalo da se „slegne prašina“ te da ne veruje da će kazna biti oštra. Komentarišući privođenje Vladana Sretenovića koji je u novembru 2025. godine nasrnuo na ekipu N1 televizije i tom prilikom razbio kameru i stativ, Bokić je rekao da je svakom policajcu smešno da je trebalo dva i po meseca da pronađu napadača, iako se gotovo odmah znalo ko je. „Ja