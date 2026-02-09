(Foto) Nesreća na pružnom prelazu: Voz naleteo na kombi kod Čačka, poginuo vozač (42)

U saobraćajnoj nesreći na pružnom prelazu u selu Vapa kod Čačka poginuo je muškarac (42), potvrđeno je za portal Newsmax Balkans iz Policijske uprave Čačak.

Do nesreće je došlo oko 9.15 časova kada su se sudarili voz i kombi vozilo, a vozač kombija je smrtno stradao. Foto:Tanjug/Violeta Jovičić Iz Opšte bolnice u Čačku su saopštili da je na Urgentno-prijemno odeljenje dovezena muška osoba starosti 42 godine, bez svesti, pulsa i disanja. Pacijent je podlegao povredama zadobijenim