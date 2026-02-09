Pokrenuta istraga: Zašto se lome olimpijske medalje

Organizatori Zimskih olimpijskih igara u Italiji "pažljivo ispituju" zbog čega se polomilo više olimpijskih medalja dodeljenih raznim sportistima.

Brizi Džonson i Alisa Liu, osvojačice zlatnih medalja za Ameriku, rekle su da su im se medalje odmah po prijemu otkačile od traka na koje su bile zakačene Džonson je bila najbolja u spustu u alpskom skijanju, a odmah potom na konferenciji za novinare pokazala je oštećenu medalju. "Dakle, evo medalje. A evo i trake. Ovde je mali deo kojim je medalja prikačena za oglicu i da, raspao se", rekla je. Na snimku na društvenim mrežama, Liu je ukazala na sličan problem