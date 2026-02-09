Proizvođači mleka najavili protest i blokadu Ibarske magistrale u sredu

NIN pre 1 sat  |  Beta
Proizvođači mleka najavili protest i blokadu Ibarske magistrale u sredu

Proizvođači mleka iz okoline Čačka i Kraljeva najavili su danas da će u sredu, 11. februara, održati protest i dvočasovnu blokadu Ibarske magistrale u mestu Mrčajevci kod Čačka, zbog pada otkupne cene mleka, što je, pema njihovoj oceni, uslovilo da pojedine mlekare prestanu sa otkupom, a proizvođače prinudilo da prosipaju mleko.

Protest će početi u centru Mrčajevaca kod Čačka, a nastaviće se blokadom Ibarske magistrale od 13 do 15 časova. Proizvođači mleka su najavili da će Ibarsku magistralu blokirati traktorima. Mlekari od Vlade Srbije zahtevaju zaštitu domaćeg tržišta mleka i mesa, uvođenje prelevmana, antidamping mere na sve proizvode koji ugrožavaju domaću poljoprivrednu proizvodnju, kontrolu uvoza i uvođenje kvota na uvoz. Oni traže i vraćanje cene mleka i mesa na nivo pre
