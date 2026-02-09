Pojačana kontrola teretnih vozila i autobusa

Kako je saopštio MUP, akcija će se istovremeno sprovoditi u 34 evropske države članice organizacije ROADPOL, mreže saobraćajnih policija Evrope.

Tokom trajanja akcije, saobraćajna policija će aktivnosti prvenstveno usmeriti na puteve sa najintenzivnijim saobraćajem teretnih vozila i autobusa, kao i na kontrolu poštovanja propisa koji se odnose na radno vreme posade vozila u drumskom prevozu i upotrebu tahografa, ali i na proveru ispunjenosti opštih uslova za učešće vozača ovih vozila u saobraćaju. Poseban akcenat biće stavljen na bezbednost dece u saobraćaju, pa će policija kontrolisati autobuse koji