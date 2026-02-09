Pojačana kontrola teretnih vozila i autobusa

Niške vesti pre 5 sati  |  Branka Mihajlović Branka
Pojačana kontrola teretnih vozila i autobusa

Kako je saopštio MUP, akcija će se istovremeno sprovoditi u 34 evropske države članice organizacije ROADPOL, mreže saobraćajnih policija Evrope.

Tokom trajanja akcije, saobraćajna policija će aktivnosti prvenstveno usmeriti na puteve sa najintenzivnijim saobraćajem teretnih vozila i autobusa, kao i na kontrolu poštovanja propisa koji se odnose na radno vreme posade vozila u drumskom prevozu i upotrebu tahografa, ali i na proveru ispunjenosti opštih uslova za učešće vozača ovih vozila u saobraćaju. Poseban akcenat biće stavljen na bezbednost dece u saobraćaju, pa će policija kontrolisati autobuse koji
Otvori na niskevesti.rs

Povezane vesti »

Pojačana kontrola saobraćaja: Policija nadgleda autobuse i kamione širom Srbije

Pojačana kontrola saobraćaja: Policija nadgleda autobuse i kamione širom Srbije

In medija pre 2 sata
Međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja u periodu od 9. do 15. februara ove godine

Međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja u periodu od 9. do 15. februara ove godine

Pirotske vesti pre 5 sati
Počela je kontrola teretnog saobraćaja

Počela je kontrola teretnog saobraćaja

ObjektiVa pre 4 sati
Pojačane kontrole na putevima od 9. do 15. februara: Poseban nadzor nad autobusima koji prevoze decu

Pojačane kontrole na putevima od 9. do 15. februara: Poseban nadzor nad autobusima koji prevoze decu

RTV Novi Pazar pre 5 sati
Pojačana kontrola autobusa i kamiona od 9. do 15. februara

Pojačana kontrola autobusa i kamiona od 9. do 15. februara

Pressek pre 6 sati
Pojačana kontrola teretnih vozila i autobusa od 9. do 15. februara

Pojačana kontrola teretnih vozila i autobusa od 9. do 15. februara

Plus online pre 7 sati
Počinje kontrola saobraćaja u sklopu međunarodne akcije ROADPOL

Počinje kontrola saobraćaja u sklopu međunarodne akcije ROADPOL

OK radio pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MUPkamionisaobracajna policijaautobusi

Društvo, najnovije vesti »

„Ko želi da od Beograda napravi Dubai – nek ide, bre, u Dubai“

„Ko želi da od Beograda napravi Dubai – nek ide, bre, u Dubai“

Danas pre 6 minuta
BIRN: Od Skoplja do Kruševca - firme i osobe povezane sa uzgojem marihuane

BIRN: Od Skoplja do Kruševca - firme i osobe povezane sa uzgojem marihuane

Beta pre 1 minut
Protest u četvrtak zbog iseljenja 4 porodice sa mesta izgradnje Linijskog parka

Protest u četvrtak zbog iseljenja 4 porodice sa mesta izgradnje Linijskog parka

Nedeljnik pre 16 minuta
Na Dan državnosti Srbije-Sretenje, 15. februara, dežurne prodavnice u Beogradu mogu biti zatvorene

Na Dan državnosti Srbije-Sretenje, 15. februara, dežurne prodavnice u Beogradu mogu biti zatvorene

Serbian News Media pre 6 minuta
Umro Lazar Bogdanov: RTS se oprašta od radnika u penziji

Umro Lazar Bogdanov: RTS se oprašta od radnika u penziji

Blic pre 16 minuta