OK radio pre 1 sat  |  OK Radio
Od 15. februara više akcize na gorivo, alkohol, duvan i kafu

U Srbiji će od 15. februara početi primena novih iznosa akciza, koji su usklađeni sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2025. godini. Odluka je objavljena u „Službenom glasniku“, a obuhvata veće dažbine na gorivo, alkoholna pića, duvanske proizvode, kafu i energente.

Nova akciza na bezolovni benzin iznosiće 72 dinara po litru, dok će za olovni benzin biti 76,55 dinara po litru. Kada je reč o alkoholu, akciza na jaka alkoholna pića biće 57.570,84 dinara, na niskoalkoholna pića 28,81 dinar po litru, dok će za pivo i niskoalkoholna pića sa pet ili više procenata alkohola iznositi 32,91 dinar po litru. Akcize na kafu kretaće se od 115,75 do 434,08 dinara po kilogramu, dok će za cigare i cigarilose iznositi 30,48 dinara po komadu.
