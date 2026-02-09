Pojačana kontrola teretnih vozila i autobusa od 9. do 15. februara

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da će pripadnici Uprave saobraćajne policije, u periodu od 9. do 15. februara, sprovoditi međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine vozači teretnih vozila i autobusa.

Akcija će istovremeno biti sprovedena u 34 evropske države članice organizacije ROADPOL (mreža saobraćajnih policija Evrope). Saobraćajna policija će svoje aktivnosti prvenstveno usmeravati na puteve sa najintenzivnijim saobraćajem teretnih vozila i autobusa, kao i na kontrolu poštovanja odredbi Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima i ispunjenosti opštih uslova za učešće vozača teretnih vozila i autobusa u saobraćaju. U cilju