Traktori izlaze na Ibarsku: Paori blokadom puta šalju poruku Vladi

Udruženje poljoprivrednika "Šajkača" iz Čačka i Udruženje proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja iz Kraljeva najavili su novi protest i pozvali sve poljoprivrednike i građane da im se pridruže.

Protest će biti održan u sredu 11. februara u centru Mrčajevaca gde će traktorima i drugim poljoprivrednim mašinama blokirati saobraćaj na Ibarskoj magistrali. Blokada će trajati dva sata - od 13 do 15 časova, navodi se u zajedničkom saopštenju ta dva udruženja. Farmeri će sa protesta uputiti otvoreno pismo sa tri zahteva Vladi Srbije. Oni će zahtevati zaštitu domaćeg tržišta mleka i mesa uvođenjem prelevmana i kvota, uspostavljanjem laboratorije za kontrolu na