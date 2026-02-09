Uz pretnju nožem opljačkao radnju u Vrbasu, sa njim uhapšen još jedan meštanin za kojim je tragala policija

Policija u Vrbasu uhapsila je Vrbašanina M. K. (37) zbog razbojništva.

Sumnja se da je on juče maskiran zapretio nožem radnici jedne prodavnice u Vrbasu, a zatim oduzeo pazar iz kase. Policija ga je ubrzo identifikovala i pronašla, kao i pretežni deo ukradenog novca. M. K. je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, osnovnom javnom tužiocu u Vrbasu. U ovoj akciji uhapšen je i Vrbašanin B. H. (35), za kojim je policija tragala zbog ranije učinjenih krivičnih dela na području Srbobrana, pa je sproveden na