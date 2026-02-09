Odeljenje za urbanizam: Više od 9.000 prijava za upis objekata u Novom Pazaru

On je za radio Sto plus rekao da taj broj ne obuhvata građane koji su prijave podneli putem internet platforme i na šaltere pošte. „Te podatke očekujemo narednih dana od Agencije za prostorno planiranje, i mislim da će konačna brojka biti preko 20.000.

Prema poslednjem preseku koji je napravljen pre desetak dana bilo je ukupno 13.700 prijava građana“,rekao je Crnovršanin. Dodao je da će u narednom periodu biti prihvaćene i naknadne prijave ali samo uz opravdan razlog i u izuzetnim slučajevima. Prijava nelegalnih objekata na osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima “Svoj na svome” počela je 8. decembra i trajala je do ponoći 8. februara. Zakon predviđa da objekti budu