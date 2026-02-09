Povrede, vrtoglavice i visok krvni pritisak: Evo zbog čega su Kragujevčani 178 puta za 24 sata pozvali Hitnu pomoć

RINA pre 17 minuta
Povrede, vrtoglavice i visok krvni pritisak: Evo zbog čega su Kragujevčani 178 puta za 24 sata pozvali Hitnu pomoć Kragujevac - Tokom prethodna 24 sata ekipe Zavoda za urgentnu medicinu Kragujevac obavile su ukupno 37 terena, 22 tokom dana i 15 tokom noći.

Zavodu za urgentnu medicinu je upućeno 178 poziva u prethodna 24 sata. - Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa vrtoglavicom i astmatičari. Tokom noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa povredama i astmatičari, saopšteno je iz ZUM. U ambulanti je obavljen 41 pregled odraslih osoba, tokom dana 29, tokom noći 12 pregleda. Intervencija na javnom mestu bilo je ukupno 5. 09.02.2026.
