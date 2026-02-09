Pojačane kontrole na putevima od 9. do 15. februara: Poseban nadzor nad autobusima koji prevoze decu

RTV Novi Pazar pre 3 sata
Pojačane kontrole na putevima od 9. do 15. februara: Poseban nadzor nad autobusima koji prevoze decu

Saobraćajna policija od 9. do 15. februara sprovodi međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine vozači teretnih vozila i autobusa.

Poseban akcenat stavlјen je na kontrolu autobusa kojima se obavlјa prevoz dece na ekskurzije i rekreativne nastave, kao i drugih vidova organizovanog prevoza dece. Imajući u vidu učenički raspust, kao i očekivani pojačan intenzitet saobraćaja na putnim pravcima ka turističkim centrima, pod pojačanim nadzorom biće i vozači ostalih vozila radi otkrivanja najčešćih saobraćajnih prekršaja. Akcija se istovremeno sprovodi u 34 evropske države članice organizacije ROADPOL
