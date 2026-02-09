Javni dug Srbije 39,34 milijarde evra - najviše se duguje kupcima evroobveznica

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
BEOGRAD - Javni dug Srbije na kraju prošle godine iznosio je 39,34 milijarde evra, a među poveriocima na prvom mestu su bili kupci evroobveznica kojima je Srbija dugovala 10,31 milijardu evra, pokazuju podaci Uprave za dug Ministarstva finansija.

Slede kupci dugoročnih dinarskih hartija od vrednosti kojima se dugovalo 7,27 milijardi, dok je dug poslovnim bankama na ime kredita iznosio 4,70 milijardi evra. Na četvrtom mestu liste poverilaca je kineska Eksport-Import banka kojoj se dugovalo 2,80 milijardi evra. Dugovi stranim vladama na ime kredita iznosili su 2,65 milijardi evra, a Međunarodnom monetarnom fondu 2,29 milijardi. Kada je reč o valutnoj strukturi duga, učešće javnog duga u stranoj valuti na
Čačak smanjio dug za 55 miliona, ali je i dalje jedan od 10 najzaduženijih gradova u Srbiji

Morava info pre 4 minuta
Srbija na kraju 2025. najviše dugovala kupcima evroobveznica: 22,5 odsto duga u dinarima

Blic pre 55 minuta
U Srbiji 165.000 korisnika stambenih kredita

Blic pre 40 minuta
Udruženje banaka Srbije: U januaru nije bilo rasta ukupne kreditne zaduženosti

Nova ekonomija pre 1 sat
Koje opštine i gradovi su najzaduženiji: Javni dug na lokalu 48 milijardi dinara

Danas pre 1 sat
Udruženje banaka Srbije: U januaru nije bilo rasta ukupne kreditne zaduženosti

Forbes pre 1 sat
Udruženje banaka Srbije: U januaru nije bilo rasta ukupne kreditne zaduženosti

Serbian News Media pre 2 sata
Trikovi prodavaca automobila kojima se prikriva pravo stanje vozila

Biznis i finansije pre 8 minuta
Stiglo 2,5 miliona prijava za legalizaciju

Pressek pre 8 minuta
Od MAĐARICE do ĐAVOLICE: Mapa ukusa Srbije

Biznis i finansije pre 8 minuta
Čačak smanjio dug za 55 miliona, ali je i dalje jedan od 10 najzaduženijih gradova u Srbiji

Morava info pre 4 minuta
ProCredit banka dobila saglasnost za pristupanje SEPA sistemu

Kurir pre 0 minuta