Javni dug Srbije 39,34 milijarde evra - najviše se duguje kupcima evroobveznica

BEOGRAD - Javni dug Srbije na kraju prošle godine iznosio je 39,34 milijarde evra, a među poveriocima na prvom mestu su bili kupci evroobveznica kojima je Srbija dugovala 10,31 milijardu evra, pokazuju podaci Uprave za dug Ministarstva finansija.

Slede kupci dugoročnih dinarskih hartija od vrednosti kojima se dugovalo 7,27 milijardi, dok je dug poslovnim bankama na ime kredita iznosio 4,70 milijardi evra. Na četvrtom mestu liste poverilaca je kineska Eksport-Import banka kojoj se dugovalo 2,80 milijardi evra. Dugovi stranim vladama na ime kredita iznosili su 2,65 milijardi evra, a Međunarodnom monetarnom fondu 2,29 milijardi. Kada je reč o valutnoj strukturi duga, učešće javnog duga u stranoj valuti na