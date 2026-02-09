Lavrov, Netanjahu i Orban čestitali Karanu pobedu na izborima u Republici Srpskoj

BANJALUKA, MOSKVA, JERUSALIM - Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov čestitao je danas kandidatu SNSD-a na predsedničkim izborima u Republici Srpskoj Siniši Karanu.

Lavrov je ocenio da su rezultati izbora potvrdili široku podršku "prinicipijelnoj i doslednoj politici" koju sprovodi rukovodstvo Republike Srpske, prenosi Sputnjik. "Cenimo Vaš lični doprinos jačanju veza između Ruske Federacije i Republike Srpske i delimo težnju prema produbljivanju bilateralnog partnerstva. Želim Vam uspeh u radu na visokoj poziciji, a građanima Republike Srpske mir i prosperitet", naveo je Lavrov. On je u čestitki istakao da je reč o politici