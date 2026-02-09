NBS: Nastavljen rast štednje u drugoj polovini 2025., isplativija štednja u dinarima

RTV pre 11 minuta  |  Tanjug
NBS: Nastavljen rast štednje u drugoj polovini 2025., isplativija štednja u dinarima

BEOGRAD - Rast štednje stanovništva je nastavljen i u drugoj polovini 2025. godine, kada je dinarska štednja povećana za 10,4 milijarde dinara, odnosno za 5,3 odsto i krajem decembra je iznosila 206,2 milijarde dinara, saopštila je danas Narodna banka Srbije (NBS) i navela da je u istom periodu porasla i devizna štednja i to za 459,5 miliona evra ili 2,9 odsto i dostigla nivo od 16,2 milijarde evra na kraju 2025.

Posmatrano na nivou godine, dinarska štednja je povećana za 15,0 milijardi dinara ili za 7,8 odsto, dok je devizna štednja povećana za 772,5 miliona evra odnsno za 5,0 odsto. Istovremeno, učešće dinarske štednje je blizu 10 odsto ukupne štednje u domaćim bankama, što je znatno poboljšanje, s obzirom na to da je krajem 2012. to učešće bilo ispod dva procenta i pokazuje sve veće poverenje stanovništva u stabilnost domaće valute. I početkom 2026. godine dinarska i
