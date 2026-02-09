Očekujem da prva poseta Siniše Karana bude Beogradu i Srbiji; Odluka o kandidaturi za premijera treba da bude moja i naroda

RTV pre 5 minuta  |  Tanjug
Očekujem da prva poseta Siniše Karana bude Beogradu i Srbiji; Odluka o kandidaturi za premijera treba da bude moja i naroda

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je čestitao kandidatu SNSD-a Siniši Karanu pobedu na ponovljenim predsedničkim izborima u Republici Srpskoj i naveo da očekuje da će njegova prva poseta biti poseta Beogradu.

Vučić je, odgovarajući na pitanje novinara šta može da se očekuje od daljeg razvoja saradnje Republike Srpske i Srbije nakon pobede Karana, odgovorio da veruje da će dobri odnosi nastaviti da se pažljivo grade. ''Juče sam mu čestitao pobedu na predsedničkim izborima, pozvao sam ga i telefonom. Očekujem da njegova prva poseta bilo kome ili bilo gde bude poseta Beogradu i Srbiji. Uvek imamo najbliže odnose, želimo dobre odnose, poštujući Dejtonski mirovni sporazum i
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Vučić: Prva rešenja po osnovu evidentiranja nelegalnih nekretnina krajem februara ili početkom marta

Vučić: Prva rešenja po osnovu evidentiranja nelegalnih nekretnina krajem februara ili početkom marta

Nova ekonomija pre 15 minuta
Lavrov i Netanjahu čestitali Karanu pobedu na izborima u Republici Srpskoj

Lavrov i Netanjahu čestitali Karanu pobedu na izborima u Republici Srpskoj

RTV pre 11 minuta
Vučić najavio kada će biti prva rešenja za nelegalne nekretnine

Vučić najavio kada će biti prva rešenja za nelegalne nekretnine

Danas pre 5 minuta
Istekao rok za podnošenje prijava za upis bespravnih objekata, stiglo oko 2,5 miliona prijava

Istekao rok za podnošenje prijava za upis bespravnih objekata, stiglo oko 2,5 miliona prijava

Newsmax Balkans pre 5 minuta
Podneto 2,479 miliona prijava za upis bespravnih objekata: "Prva rešenja tokom februara ili početkom marta"

Podneto 2,479 miliona prijava za upis bespravnih objekata: "Prva rešenja tokom februara ili početkom marta"

Newsmax Balkans pre 5 minuta
Vučić: Prva rešenja za nelegalne nekretnine krajem februara ili početkom marta

Vučić: Prva rešenja za nelegalne nekretnine krajem februara ili početkom marta

Jugmedia pre 26 minuta
Dobre vesti za penzionere: Vučić potvrdio, sledi novo povećanje

Dobre vesti za penzionere: Vučić potvrdio, sledi novo povećanje

Mondo pre 5 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićRepublika SrpskaPredsednik SrbijePredsednički izboriKandidaturaIzbori

Ekonomija, najnovije vesti »

Tender za 85 tramvaja suspendovan zbog sumnje na favorizovanje proizvođača

Tender za 85 tramvaja suspendovan zbog sumnje na favorizovanje proizvođača

Mašina pre 31 minuta
Očekujem da prva poseta Siniše Karana bude Beogradu i Srbiji; Odluka o kandidaturi za premijera treba da bude moja i naroda

Očekujem da prva poseta Siniše Karana bude Beogradu i Srbiji; Odluka o kandidaturi za premijera treba da bude moja i naroda

RTV pre 5 minuta
Indeks akcija na Beogradskoj berzi, Beleks15 protekle nedelje oslabio 0,3 odsto

Indeks akcija na Beogradskoj berzi, Beleks15 protekle nedelje oslabio 0,3 odsto

Nova ekonomija pre 40 minuta
Vučić: Prva rešenja po osnovu evidentiranja nelegalnih nekretnina krajem februara ili početkom marta

Vučić: Prva rešenja po osnovu evidentiranja nelegalnih nekretnina krajem februara ili početkom marta

Nova ekonomija pre 15 minuta
Gradska uprava Novog Pazara plaća kaznu zbog nezakonitog tendera za nabavku LED svetiljki

Gradska uprava Novog Pazara plaća kaznu zbog nezakonitog tendera za nabavku LED svetiljki

Nova ekonomija pre 15 minuta