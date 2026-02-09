Očekujem da prva poseta Siniše Karana bude Beogradu i Srbiji; Odluka o kandidaturi za premijera treba da bude moja i naroda

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je čestitao kandidatu SNSD-a Siniši Karanu pobedu na ponovljenim predsedničkim izborima u Republici Srpskoj i naveo da očekuje da će njegova prva poseta biti poseta Beogradu.

Vučić je, odgovarajući na pitanje novinara šta može da se očekuje od daljeg razvoja saradnje Republike Srpske i Srbije nakon pobede Karana, odgovorio da veruje da će dobri odnosi nastaviti da se pažljivo grade. ''Juče sam mu čestitao pobedu na predsedničkim izborima, pozvao sam ga i telefonom. Očekujem da njegova prva poseta bilo kome ili bilo gde bude poseta Beogradu i Srbiji. Uvek imamo najbliže odnose, želimo dobre odnose, poštujući Dejtonski mirovni sporazum i