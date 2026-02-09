Predsedniku Vučiću uručen Orden Novomučenika bihaćko-petrovačkih; Orden je pečat duhovnog zajedništva, pomagaćemo Srbima gde god žive

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Predsedniku Vučiću uručen Orden Novomučenika bihaćko-petrovačkih; Orden je pečat duhovnog zajedništva, pomagaćemo Srbima gde…

BEOGRAD - Predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću danas je u Beogradu episkop bihaćko-petrovački Sergije uručio Orden Novomučenika bihaćko-petrovačkih.

Predsedniku Vučiću Orden je dodeljen za pokazano dobročinstvo i veliku ljubav prema Eparhiji bihaćko-petrovačkoj, a posebno za veliko dobročinstvo pokazano prema manastiru Rmanj. Orden je ustanovljen u spomen pravoslavnih hrišćana postradalih na prostoru Eparhije bihaćko-petrovačke u 20.veku, a dodeljuje se pojedincima, kolektivima i institucijama za doprinos SPC. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da Orden Novomučenika bihaćko-petrovačkih, koji mu je uručio
