UKRAJINSKA KRIZA Ukrajina kupuje 250 borbenih aviona; Rusija: Vodi se hibridni rat protiv civila

KIJEV/MOSKVA - Rat u Ukrajini – 1.447. dan. Rusija nastavlja sa granatiranjem Kijeva, dok Ukrajina rusku energetsku infrastrukturu smatra legitimnom vojnom metom. Moskva takve poteze ocenjuje terorističkim činom hibridnog rata, a Zelenski najavljuje nabavku najmanje 250 novih borbenih aviona.

Više od 10 osoba je povređeno u ruskim napadima na Hersonsku i Kijevsku oblast, uključujući i ukrajinsku prestonicu, u poslednjih 48 sati. S druge strane, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski tvrdi da je ruska energetska infrastruktura legitimna vojna meta jer "predstavlja izvor finansiranja ratne industrije". Takođe, najavljuje izvoz odbrambenih tehnologija u Evropu, kao i nabavku najmanje 250 borbenih aviona. Moskva ocenjuje da Kijev neuspeh na frontu