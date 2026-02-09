Vukčeviću "srpski derbi" protiv Jovića, Bogdanoviću ni sekund (VIDEO)

VAŠINGTON - Košarkaši Majamija pobedili su na gostovanju ekipu Vašingtona rezultatom 132:101 (37:33, 37:19, 33:23, 25:26) u NBA ligi.

Na gostovanju u glavnom gradu SAD košarkaši Majamija su prekinuli mini seriju od dva poraza u NBA ligi. Jedan od najlošijih timova sa Istoka, opterećen i povredama, bio je rival po meri za takav poduhvat. Vašington već odavno nema takmičarske ambicije i razmišlja o sledećoj sezoni, ali u poslednje vreme ne beleži tako loše rezultate. Duel sa Majamijem dočekao je posle četiri pobede iz prethodnih sedam mečeva. Ipak, večeras je bio lak plen. Domaćin je bolje otvorio