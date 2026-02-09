AMSS: Promenljivi uslovi vožnje, ujutro magla i smanjena vidljivost

Saobraćaj u Srbiji odvija se po promenljivim uslovima vožnje, dok je ujutro u većini mesta niska oblačnost i magla koje smanjuju vidljivost na ispod 200 metara, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

U brdsko planinskim predelima očekuje se sneg uz pad temperature, a tokom dana kiša će najpre preći u sneg na području Timočke i Negotinske Krajine, a kasnije, tokom noći, i u nižim predelima ostalih regiona. AMSS savetuje upotrebu zimskih guma i odgovarajuću zimsku opremu, jer se vremenski uslovi na putevima mogu brzo promeniti, posebno uz maglu, sneg i poledicu. Nema zadržavanja na naplatnim rampama i na graničnim prelazima za putnička vozila ali ih ima za