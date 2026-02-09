Protest u znak podrške zaposlenima u pravosuđu danas ispred Ustavnog suda u Beogradu

Protest u znak podrške zaposlenima u pravosuđu danas ispred Ustavnog suda u Beogradu
Protest u znak podrške zaposlenima u pravosuđu pod nazivom „Smene umesto čestitki“ biće održan danas u 18 časova ispred zgrade Ustavnog suda u Beogradu, najavili su studenti u blokadi na društvenoj mreži Instagram. „Nova i glavna poluga režima u borbi protiv ljudi koji su svoj posao obavljali časno i u skladu sa zakonom jeste set ‘Mrdićevih zakona’, usvojenih i potpisanih od strane predsednika“, kazali su oni. Dodali su da će skup biti organizovan i zbog sumnje da
