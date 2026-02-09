Tužioci: Dokazali smo da su Tači i saoptuženi imali i sproveli zločinačku nameru

Tužioci: Dokazali smo da su Tači i saoptuženi imali i sproveli zločinačku nameru

Tužioci specijalnog suda u Hagu tvrdili su danas da su dokazali „zajedničku zločinačku nameru“ koju su imali i sproveli bivši vođa OVK Hašim Tači i trojica saoptuženih za ratne zločine na Kosovu i u Albaniji, 1998-99.

Za zlodela nad Srbima, Romima i Albancima, koje je OVK proglasila za „kolaboracioniste“, u više od 40 pritvora na Kosovu i na severu Albanije, zajedno sa Tačijem su optuženi Kadri Veselji, Redžep Seljimi i Jakup Krasnići. Svi su bili vodeći članovi Glavnog štaba OVK. Za sve optužene, glavna tužiteljka Kimberli Vest (Kimberly West) je jutros, na početku završne reči, zatražila kaznu od po 45 godina zatvora. U nastavku završne reči, tužilac Džejms Paće (James Pace)
