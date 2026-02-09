Vučić o kandidaturi za premijera: Zvaničnici SNS da ne nagađaju, to mora prvo da bude moja odluka

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je danas funkcionere Srpske napredne stranke (SNS) da „ne nagađaju“ da li će biti kandidat za premijera na budućim parlamentarnim izborima jer, kako je dodao, to najpre mora da bude njegova odluka.

Vučić je rekao da u ovom trenutku ne želi da kaže ne potencijalnoj kandidaturi ali i da ne želi da obavlja neki posao „a da nema energije i entuzijazma“. „Sada niti je vreme, niti je mesto za to. Molim Miloša (Vučevića), Anu (Brnabić), Sinišu (Malog) da ne govore o tome, da ne nagađaju. To prvo mora da bude moja odluka, pa narodna jer narod želi promene ali promene koje mu garantuju sigurnost i stabilnost a ne haos“, kazao je Vučić u obraćanju iz Predsedništva