Vučić: Prva rešenja po osnovu evidentiranja nelegalnih nekretnina krajem februara ili početkom marta

Serbian News Media pre 28 minuta
Vučić: Prva rešenja po osnovu evidentiranja nelegalnih nekretnina krajem februara ili početkom marta
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da bi prva rešenja po na osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima, nazvan Svoj na svome, mogla biti izdata krajem februara ili početkom marta. „Najmanje dva miliona ljudi, od 2,479 miliona koliko je predato zahteva, dobiće rešenje o upisu nepokretnosti, odnosno o upisu prava svojine. Sve što možemo da upišemo u pravo svojine, upisaćemo na najbrži način. Pokušavamo
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Vučić: Prva rešenja za „Svoj na svome“ krajem februara ili početkom marta

Vučić: Prva rešenja za „Svoj na svome“ krajem februara ili početkom marta

Nedeljnik pre 13 minuta
Gašić čestitao Karanu pobedu na predsedničkim izborima u RS

Gašić čestitao Karanu pobedu na predsedničkim izborima u RS

Danas pre 8 minuta
ISTEKAO ROK: U Kragujevcu na šest punktova podneto oko 28.000 zahteva za upis prava svojine na nepokretnosti

ISTEKAO ROK: U Kragujevcu na šest punktova podneto oko 28.000 zahteva za upis prava svojine na nepokretnosti

InfoKG pre 1 sat
U Kragujevcu prijave za upis bespravnih objekata podnelo oko 28.000 građana

U Kragujevcu prijave za upis bespravnih objekata podnelo oko 28.000 građana

RTK pre 58 minuta
Istekao rok za upis bespravnih objekata: U Pirotu podneto više od 8.000 zahteva, prva rešenja krajem februara

Istekao rok za upis bespravnih objekata: U Pirotu podneto više od 8.000 zahteva, prva rešenja krajem februara

Pirotske vesti pre 1 sat
Više od 9.000 prijava za legalizaciju objekata u Novom Pazaru

Više od 9.000 prijava za legalizaciju objekata u Novom Pazaru

Sandžak press pre 28 minuta
Gašić čestitao Karanu pobedu na predsedničkim izborima u RS

Gašić čestitao Karanu pobedu na predsedničkim izborima u RS

Serbian News Media pre 23 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik Srbije

Ekonomija, najnovije vesti »

Kolike su šanse da Delez dobije Srbiju na arbitraži: Vlasnik Maksija tvrdi da su zbog marži izgubljene stotine radnih mesta

Kolike su šanse da Delez dobije Srbiju na arbitraži: Vlasnik Maksija tvrdi da su zbog marži izgubljene stotine radnih mesta

Nova ekonomija pre 13 minuta
Ukrajina bi mogla dobiti moćne rakete Meteor: Šta bi to značilo za ratno vazduhoplovstvo Kijeva?

Ukrajina bi mogla dobiti moćne rakete Meteor: Šta bi to značilo za ratno vazduhoplovstvo Kijeva?

Aero.rs pre 13 minuta
Promet na Beogradskoj berzi 10,36 miliona dinara, indeksi u padu

Promet na Beogradskoj berzi 10,36 miliona dinara, indeksi u padu

RTV pre 8 minuta
Ko želi da zatvori račun u banci, ovo mora da zna: Procedura je prosta, ali evo gde mogu da iskrsnu problemi

Ko želi da zatvori račun u banci, ovo mora da zna: Procedura je prosta, ali evo gde mogu da iskrsnu problemi

Kurir pre 13 minuta
Vučić: Prva rešenja za „Svoj na svome“ krajem februara ili početkom marta

Vučić: Prva rešenja za „Svoj na svome“ krajem februara ili početkom marta

Nedeljnik pre 13 minuta