POLUVREME: Partizan ipak vodi posle čudnih 20 minuta

Košarkaši Partizana i Dubaija u ponedeljak od 20.00 igraju derbi B grupe ABA lige.

Iako su obe ekipe odavno obezbedile plasman u drugu fazu takmičenja, ishod ove utakmice biće izuzetno značajan za timove Đoana Penjaroje i Ivice Golemca. Sve o ovoj utakmici pratite u sekciji BLOG UŽIVO na sajtu ABA lige (skrolujte dole). U prvom delu grupne faze Dubai je trećeg novembra kod kuće pobedio crno-bele sa 82:70, pa će Partizanu za eventualno prvo mesto u grupi biti neophodan trijumf od 13 i više poena. Ipak, bilo kakva pobeda će biti značajna za