Šoutajm Dvejna Vašingtona za kraj nepobedivosti Dubaija!

U derbiju poslednjeg, 18. kola ''A'' grupe AdmiralBet ABA lige, Partizan je večeras pred zvanično 11.707 gledalaca u Beogradskoj areni dočekao ekipu Dubaija i trijumfovao rezultatom 86:76.

Posle ovakvog epiloga, obe ekipe imaju učinak 15-1 i sa tim skorom ulaze u Top 8 faziu takmičenja. Od početka meča se igralo u jakom ritmu, Partizan je imao blagu prednost, a kada je Dubai poveo sa 15:17, Dvejn Vašington je preuzeo glavnu ulogu na terenu, očigledno željan košarke posle pauze zbog povrede. On je vezao osam poena i doneo crno-belima ''plus šest'' pred sam kraj prve četvrtine, a početkom druge Partizanova prednost je postala dvocifrena. Trojkom
