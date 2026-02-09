Novak ostao treći – Olga napredovala uprkos ranom porazu

Sputnik pre 2 sata
Novak ostao treći – Olga napredovala uprkos ranom porazu

Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, zadržao je treće mesto na najnovijoj ATP listi sa 5.280 bodova, dok je Španac Karlos Alkaras i dalje prvi sa 13.150 poena.

Posle plasmana u finale Australijan opena Novak Đoković popeo se na treće mesto ATP liste i zadržao se sada na toj poziciji. Alkaras je izgubio bodove, ali ga to nije ugrozilo na drugom mestu dok je Italijan Janik Siner drugi teniser sveta sa 10.300 bodova. Četvrto mesto zauzima Aleksandar Zverev sa 4.605 poena, a peti je Lorenco Museti. U prvih deset su i Feliks Ože-Alijasim, Tejlor Fric, Aleks de Minor, Ben Šelton i Aleksandar Bublik. Drugorangirani srpski
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Nekada prvi „reket sveta“ i osvajač olimpijskog zlata ostavlja otvorenu priču o Vimbldonu: „Alkaraz će pobediti na Garosu, ali…

Nekada prvi „reket sveta“ i osvajač olimpijskog zlata ostavlja otvorenu priču o Vimbldonu: „Alkaraz će pobediti na Garosu, ali će Siner biti bolji na Ju-Es openu“

Danas pre 5 minuta
Eksperti se nisu dovoljno opekli na Đokovića? Ovo je kvota da Novak osvaja Rolan Garos

Eksperti se nisu dovoljno opekli na Đokovića? Ovo je kvota da Novak osvaja Rolan Garos

Telegraf pre 11 minuta
Đoković zadržao treću poziciju

Đoković zadržao treću poziciju

Vesti online pre 1 sat
Dok Novak uživa na ZOI, pozicija mu ostaje neugrožena

Dok Novak uživa na ZOI, pozicija mu ostaje neugrožena

Sport klub pre 55 minuta
"To je smešno, Novak ima...": Amerikanac komentarisao upoređivanje Alkaraza sa Đokovićem, Nadalom i Federerom

"To je smešno, Novak ima...": Amerikanac komentarisao upoređivanje Alkaraza sa Đokovićem, Nadalom i Federerom

Telegraf pre 1 sat
Novak Đoković zadržao stari plasman na ATP listi: G.O.A.T. ne mrda

Novak Đoković zadržao stari plasman na ATP listi: G.O.A.T. ne mrda

Euronews pre 2 sata
„Janik neće dati Karlosu da osvoji sva četiri GS u 2026.“

„Janik neće dati Karlosu da osvoji sva četiri GS u 2026.“

Sport klub pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićTenisATPATP listaAustralian OpensportJanik Siner

Sport, najnovije vesti »

Nekada prvi „reket sveta“ i osvajač olimpijskog zlata ostavlja otvorenu priču o Vimbldonu: „Alkaraz će pobediti na Garosu, ali…

Nekada prvi „reket sveta“ i osvajač olimpijskog zlata ostavlja otvorenu priču o Vimbldonu: „Alkaraz će pobediti na Garosu, ali će Siner biti bolji na Ju-Es openu“

Danas pre 5 minuta
Ko je Bad Bunny, muzičar koji je iznervirao Trampa i podigao svet

Ko je Bad Bunny, muzičar koji je iznervirao Trampa i podigao svet

Vreme pre 15 minuta
Ligamenti, staza, kapija - zašto je pala Lindsi Von

Ligamenti, staza, kapija - zašto je pala Lindsi Von

RTS pre 6 minuta
Blagojević se vraća: Neočekivani poziv za bivšeg trenera Partizana!

Blagojević se vraća: Neočekivani poziv za bivšeg trenera Partizana!

Hot sport pre 41 minuta
Vermezović otvorio dušu: „Kriza u Partizanu traje godinama, samo se vešto skrivala!“

Vermezović otvorio dušu: „Kriza u Partizanu traje godinama, samo se vešto skrivala!“

Hot sport pre 15 minuta