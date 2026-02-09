Džanan Musa: "Željko Obradović je najveći, Zvezda ide na Fajnal for Evrolige, to je sigurno"

Košarkaši Dubaija večeras su ponovo u Beogradu, ali ovoga puta ne zbog Evrolige, nego zbog ABA lige i Partizana.

Meč za prvo mesto u Grupi A igra se od 20.00 časova u Areni. Jedna od glavnih uzdanica Dubaija će biti Džanan Musa, koji se vratio nedavno na parket posle povrede. U najavi ovog meča razgovarao je u intervjuu za Basketball Sphere i otkrio je kako je zapravo došlo do toga da upadne u tim iz Emirata, a ne da ostane u Realu. - Imao sam već ponudu Real Madrida o produžetku saradnje. Jednostavno, nismo mogli da se dogovorimo u vezi sa određenim detaljima. Moja želja je