Otac Lindzi Von izrekao šokantne reči o povredama svoje ćerke: “Ovo je kraj…”

Čitav svet je ostao šokiran nakon što je legendarni skijašica Lindzi Von doživela veoma težak pad na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Tokom spusta, ona je zakačila za kapiju, posle čega je pala i ostala da leži u jaucima. Zaledili su se svi, a svaka novo oglašavanje donosi bolne vesti. Lindzi Von je imala dve operacije već, ona je slomila i svoju levu nogu, te je hitno operisana još u nedelju, 8. februara. Međutim, ona je i dan kasnije imala operaciju zbog oticanja i cirkulacije, a sada se oglasio i njen otac i trener Alan Kildou. On je rekao da je ovo kraj njene karijere. - Ona ima 41 godinu i