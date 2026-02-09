Ovo su prve reči Lindzi Von nakon strašnog pada na Zimskim olimpijskim igrama: Zbog ovoga je velika šampionka

Tokom jučerašnjeg dana na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini d'Ampeco u Italiji dogodio se težak pad američke skijašice Lindzi Von, koja je doživela prelom leve noge.

Zbog toga je transportovana u bolnicu na svom petom nastupu na Olimpijskim igrama, a vrlo brzo je ustanovljeno da mora na operaciju i sada se nalazi na odeljenju intenzivne nege. U trenucima drame, Lindzi Von bila je svesna, čak i kada su je transportovali helikopterom u bolnicu. Svi su čuli njene strašne krike, ali ono što je oduševilo javnost su njene prve reči nakon samog pada. Legendarni norveški skijaš, a sada trener Aksel Lund Svindal otkrio je u objavi na