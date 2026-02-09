Ovo su prve reči Lindzi Von nakon strašnog pada na Zimskim olimpijskim igrama: Zbog ovoga je velika šampionka

Telegraf pre 35 minuta  |  Telegraf.rs
Ovo su prve reči Lindzi Von nakon strašnog pada na Zimskim olimpijskim igrama: Zbog ovoga je velika šampionka

Tokom jučerašnjeg dana na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini d'Ampeco u Italiji dogodio se težak pad američke skijašice Lindzi Von, koja je doživela prelom leve noge.

Zbog toga je transportovana u bolnicu na svom petom nastupu na Olimpijskim igrama, a vrlo brzo je ustanovljeno da mora na operaciju i sada se nalazi na odeljenju intenzivne nege. U trenucima drame, Lindzi Von bila je svesna, čak i kada su je transportovali helikopterom u bolnicu. Svi su čuli njene strašne krike, ali ono što je oduševilo javnost su njene prve reči nakon samog pada. Legendarni norveški skijaš, a sada trener Aksel Lund Svindal otkrio je u objavi na
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Ligamenti, staza, kapija - zašto je pala Lindsi Von

Ligamenti, staza, kapija - zašto je pala Lindsi Von

RTS pre 6 minuta
Herojski potez Lindzi Von posle stravičnog pada: Izgovorila je samo ovih nekoliko reči pre ulaska u helikopter

Herojski potez Lindzi Von posle stravičnog pada: Izgovorila je samo ovih nekoliko reči pre ulaska u helikopter

Mondo pre 10 minuta
Italijanski majstor zakazao - najskuplje medalje u istoriji olimpijci nose u delovima

Italijanski majstor zakazao - najskuplje medalje u istoriji olimpijci nose u delovima

RTS pre 1 sat
Legendarni skijaš o tome da li je Lindzi Von trebala odustati od takmičenja: „Možda sam bio jedini koji ne bi ni počeo trku da…

Legendarni skijaš o tome da li je Lindzi Von trebala odustati od takmičenja: „Možda sam bio jedini koji ne bi ni počeo trku da uslovi nisu bili kako treba“

Danas pre 1 sat
Zašto je Lindzi Von i dalje na intenzivnoj nezi

Zašto je Lindzi Von i dalje na intenzivnoj nezi

Sport klub pre 1 sat
Hrvat o padu Amerikanke: "Ego govori da možeš - nije stvar u kolenu, nego u kamikazi"

Hrvat o padu Amerikanke: "Ego govori da možeš - nije stvar u kolenu, nego u kamikazi"

B92 pre 1 sat
Drama se ZOI se nastavlja: Lindzi Von ponovo operisana nakon jezivog pada

Drama se ZOI se nastavlja: Lindzi Von ponovo operisana nakon jezivog pada

Telegraf pre 45 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Olimpijske igreItalijahelikopterZOIzimske olimpijske igrelindzi von

Sport, najnovije vesti »

Nekada prvi „reket sveta“ i osvajač olimpijskog zlata ostavlja otvorenu priču o Vimbldonu: „Alkaraz će pobediti na Garosu, ali…

Nekada prvi „reket sveta“ i osvajač olimpijskog zlata ostavlja otvorenu priču o Vimbldonu: „Alkaraz će pobediti na Garosu, ali će Siner biti bolji na Ju-Es openu“

Danas pre 5 minuta
Ko je Bad Bunny, muzičar koji je iznervirao Trampa i podigao svet

Ko je Bad Bunny, muzičar koji je iznervirao Trampa i podigao svet

Vreme pre 16 minuta
Ligamenti, staza, kapija - zašto je pala Lindsi Von

Ligamenti, staza, kapija - zašto je pala Lindsi Von

RTS pre 6 minuta
Blagojević se vraća: Neočekivani poziv za bivšeg trenera Partizana!

Blagojević se vraća: Neočekivani poziv za bivšeg trenera Partizana!

Hot sport pre 41 minuta
Vermezović otvorio dušu: „Kriza u Partizanu traje godinama, samo se vešto skrivala!“

Vermezović otvorio dušu: „Kriza u Partizanu traje godinama, samo se vešto skrivala!“

Hot sport pre 16 minuta