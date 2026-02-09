U Srbiji u decembru 339.187 nezaposlenih, skoro 14.000 manje nego pre godinu dana

U Srbiji je u decembru prošle godine, prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ), bilo 339.512 nezaposlenih, što je za 13.725 manje nego pre godinu dana kada je na evidenciji NSZ bilo 353.237 nezaposlenih.

Gledano po regionima, najveći broj nezaposlenih bio je u Šumadiji i Zapadnoj Srbiji-119.983, zatim Južnoj i Istočnoj Srbiji- 96.558. U Beogradu, iako u njemu živi trećina stanovništva Srbije, nezaposlenih je bilo 32.190 građana. Kada je reč o starosnoj dobi ljudi koji nemaju posao, po brojnosti su najveće grupacije od 55 do 59 i od 60 do 65 godina u kojima je bilo po više od 46.000 ljudi. Brojna je i grupacija građana od 50 do 54 godine života u kojoj je na kraju