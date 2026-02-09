Vaše malo nekome znači mnogo: Evo gde danas možete dati krv

Telegraf pre 56 minuta  |  Telegraf.rs
Vaše malo nekome znači mnogo: Evo gde danas možete dati krv
Dobrovoljni davaoci krvi ovu dragocenu tečnost danas mogu dati na ovim lokacijama: Požarevac, Dom Crvenog krsta 8-14čSmederevo, Sportska hala 8-14čSopot, Centar za kulturu 9-13čTutin, Kuća mira 10-15č Ko sve može dati krv? Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Danas na ovim mestima možete pokazati humanost na delu i nekome spasiti život! Vaše malo nekome znači sve!

Danas na ovim mestima možete pokazati humanost na delu i nekome spasiti život! Vaše malo nekome znači sve!

Kurir pre 51 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Požarevackrv

Beograd, najnovije vesti »

Danas na ovim mestima možete pokazati humanost na delu i nekome spasiti život! Vaše malo nekome znači sve!

Danas na ovim mestima možete pokazati humanost na delu i nekome spasiti život! Vaše malo nekome znači sve!

Kurir pre 51 minuta
Na radost stanara u Bloku 70: Rekonstruisano 100 parking mesta

Na radost stanara u Bloku 70: Rekonstruisano 100 parking mesta

Kurir pre 37 minuta
Danas bez struje u Beogradu: Na spisku ovih 6 delova grada!

Danas bez struje u Beogradu: Na spisku ovih 6 delova grada!

Kurir pre 7 minuta
Vaše malo nekome znači mnogo: Evo gde danas možete dati krv

Vaše malo nekome znači mnogo: Evo gde danas možete dati krv

Telegraf pre 56 minuta
(Video) Žestok sudar u Kneza Miloša, delovi vozila rasuti po putu

(Video) Žestok sudar u Kneza Miloša, delovi vozila rasuti po putu

Blic pre 6 sati