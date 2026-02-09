Zelenski: Ukrajina očekuje 150 aviona Gripen i 100 aviona Rafal

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Zelenski: Ukrajina očekuje 150 aviona Gripen i 100 aviona Rafal

Ukrajina ima sporazume sa međunarodnim partnerima o isporuci 150 novih švedskih borbenih aviona Gripen i 100 francuskih aviona Rafal, što će značajno ojačati Ratno vazduhoplovstvo te zemlje, saopštio je danas predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski. "Ukrajina ima sporazume o isporuci 150 borbenih aviona Gripen i 100 Rafal.

To su najbolji avioni, po našem mišljenju, na svetu", rekao je Zelenski tokom razgovora sa studentima i nastavnicima Kijevskog instituta za vazduhoplovstvo, prenosi Ukrinform. Kako je naveo, reč je o potpuno novim avionima. Zelenski je podsetio da Ukrajina u svom arsenalu ima avione F-16, ali ne i nove. Prema njegovim rečima, jedan od prioriteta države jeste jačanje avijacijske komponente Odbrambenih snaga. Zelenski je dodao da je u stalnom kontaktu sa komandom
