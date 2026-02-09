Dete bez svesti izvukli iz fontane: Grčka policija odmah uhapsila oca (video)

Večernje novosti pre 1 sat
Dete bez svesti izvukli iz fontane: Grčka policija odmah uhapsila oca (video)

Petogodišnja devojčica izvučena je bez svesti iz fontane u Grčkoj i, zahvaljujući brzoj intervenciji lekara, preživela je, iako se i dalje nalazi u kritičnom stanju.

Foto: Printscreen Nesreća se dogodila u nedelju uveče na prometnom Trgu Kipra u atinskom naselju Kalitea. Prolaznici su primetili dete u fontani i odmah reagovali, izvukavši je iz vode. Devojčica je u tom trenutku bila bez svesti. Na lice mesta brzo je stigla hitna pomoć, koja joj je pružila prvu pomoć i započela reanimaciju. Nakon toga je hitno prevezena u Dečiju bolnicu, gde su lekari nastavili borbu za njen život. Lekarski tim uspeo je da je oživi, ali je
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

(Video) Dete (5) bez svesti izvukli iz fontane Devojčica u kritičnom stanju! Horor u Grčkoj: Otac uhapšen

(Video) Dete (5) bez svesti izvukli iz fontane Devojčica u kritičnom stanju! Horor u Grčkoj: Otac uhapšen

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KiparGrčka

Svet, najnovije vesti »

Šef kabineta premijera Velike Britanije podneo ostavku: Domino efekat afere Epstajn

Šef kabineta premijera Velike Britanije podneo ostavku: Domino efekat afere Epstajn

Kurir pre 22 minuta
U Ukrajinu stiže nešto što potpuno može da promeni tok rata, Zelenski otkrio detalje: "Oni su najbolji na svetu"

U Ukrajinu stiže nešto što potpuno može da promeni tok rata, Zelenski otkrio detalje: "Oni su najbolji na svetu"

Blic pre 27 minuta
General Aleksejev van životne opasnosti

General Aleksejev van životne opasnosti

Politika pre 22 minuta
Supruga premijera Micotakisa doživela saobraćajnu nesreću u Italiji

Supruga premijera Micotakisa doživela saobraćajnu nesreću u Italiji

Politika pre 7 minuta
Po cenu života

Po cenu života

Radar pre 1 sat