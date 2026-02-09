Dete bez svesti izvukli iz fontane: Grčka policija odmah uhapsila oca (video)

Petogodišnja devojčica izvučena je bez svesti iz fontane u Grčkoj i, zahvaljujući brzoj intervenciji lekara, preživela je, iako se i dalje nalazi u kritičnom stanju.

Foto: Printscreen Nesreća se dogodila u nedelju uveče na prometnom Trgu Kipra u atinskom naselju Kalitea. Prolaznici su primetili dete u fontani i odmah reagovali, izvukavši je iz vode. Devojčica je u tom trenutku bila bez svesti. Na lice mesta brzo je stigla hitna pomoć, koja joj je pružila prvu pomoć i započela reanimaciju. Nakon toga je hitno prevezena u Dečiju bolnicu, gde su lekari nastavili borbu za njen život. Lekarski tim uspeo je da je oživi, ali je